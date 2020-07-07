Жуков рассказал, почему распалась группа «Руки Вверх!»

Лидер культовой группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал, почему второй участник коллектива Алексей Потехин в свое время его покинул. Слова музыканта приводит РИА Новости.

Жуков отметил, что они с Потехиным проводили слишком много времени вместе и в какой-то момент поняли, что уже не могут ничего друг другу дать.

«Мы друг друга съели», - пояснил музыкант.

Сергей Жуков рассказал, что и сейчас общается с Потехиным, однако, снова собраться в группу они не смогли бы.

Невозможно старое сделать новым. Это было, и это было круто,

- подчеркнул артист.

Группа «Руки Вверх!» существует с 1993 года. В 2006 году Алексей Потехин покинул коллектив, с тех пор Сергей Жуков ведет его в одиночку.