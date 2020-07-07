Пострадавшая в «Хромой лошади» девушка умерла в больнице спустя 11 лет

В Пермском крае умерла девушка, пострадавшая при пожаре в клубе «Хромая лошадь» в 2009 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный Минздрав.

Ирина Пекарская в ту злополучную ночь пришла в клуб со своим гражданским мужем Сергеем. Перед пожаром он вышел на улицу, чтобы покурить. Девушка же осталась внутри помещения и надышалась угарным газом.

Медики говорили о том, что до конца жизни Ирина останется инвалидом с сознанием трехмесячного ребенка. Причиной стало токсическое поражение мозга. Она не могла говорить и самостоятельно есть. Последние дни Ирина провела в паллиативном отделении больницы в городе Березники. Она лечилась в больницах все эти годы.

Пожар в «Хромой лошади» в Перми случился 5 декабря 2009 года. Тогда погибли 156 человек. Клуб сгорел из-за фейерверка, который был запущен во время представления внутри помещения.