Спрос на квартиры в монолитных домах растет среди петрозаводчан

Строительная компания «Nova», работающая на рынке уже более девяти лет, специализируется на возведении домов в монолитной технологии.

«В Петрозаводске на рынке жилья представлены различные технологии: это и строительство из блочных материалов - кирпича, газобетона, и комбинированные варианты, когда, к примеру, к монолитному каркасу добавляют железобетонные плиты. У нас в единой технологии – монолитного строительства выполняется все»

- объясняет Константин Дмитриев, руководитель подразделения, занимающегося непосредственно строительством домов.

Полноценное монолитное строительство не только обеспечивает безопасность и энергоэффективность всей конструкции, но и дает большой простор для выбора планировок: в таких домах, к примеру, часто проектируют студии, площадью превосходящие стандартные двухкомнатные квартиры. Современные покупатели жилья в новостройках предпочитают жилье, где много света и «воздуха». В то же время благодаря отсутствию швов между частями конструкции, которые неизбежны при панельном домостроении, квартиры в монолитных домах теплые вне зависимости от положения: угловые они или нет – не играет роли.

Еще один плюс монолитной технологии – высокие темпы строительства, что также соответствует ожиданиям современных новоселов. Нет нужды ждать, когда необходимые детали конструкции изготовят и привезут на стройплощадку. Нет и риска, что части будущего дома не подойдут друг к другу.

Современные методики строительства позволяют возводить монолитные дома при любых погодных условиях, что также ускоряет процесс строительства.

Особое внимание в компании уделяют строительному контролю, он является неотъемлемой частью политики «Nova». Штатные инженеры по стройконтролю проверяют как формы - опалубки, в которые заливают бетон, так и арматуру, и само качество бетона. Такой тщательный и оперативный контроль дает гарантию: дом будет надежным и теплым. Таким, как положено быть месту, куда хочется возвращаться.