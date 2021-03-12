Юрист помог отсудить жителю Петрозаводска у банка 1,3 миллиона рублей

В последнее время очень актуальна такая проблема, как кредитные споры. Банки подают на заемщиков в суд и требуют огромные проценты, неустойки и штрафы. Что делать в таких ситуациях?

Марат Сергеевич Самсонов, компания «Юрист Петрозаводска»:

«Расскажу случай из практики. К нам обратился гражданин Н., который стал ответчиком по иску «Пробизнесбанка». С него хотели получить почти два миллиона рублей, при том, что этот банк стал банкротом и человек не мог платить по кредиту, так как поменялись реквизиты счета, о чем банк не сообщил.

Я принял дело к производству, было заявлено о несоразмерности штрафных санкций по ст. 333 ГК РФ и о просрочке кредитора по ст. 406 ГК РФ, был заслушан свидетель, в итоге дело мы закончили очень успешно.

Из 2 000 000 рублей было взыскано только тело кредита, с чем ответчик и не спорил, а проценты и штрафные санкции на 1 300 000 рублей были сняты. Суд установил, что имела место просрочка кредитора.

Наша позиция по делу была признана судом. В соответствии со ст. 406 ГК РФ кредитор считается просрочившим, если он не совершил действий, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства. «Пробизнесбанк» не сообщил моему клиенту свои новые реквизиты, а без них ответчик платить по кредиту не мог. Это и есть просрочка кредитора (банка).

Популярный московский журнал «Вот это истории» опубликовал статью про это судебное дело, и, учитывая тираж журнала – 270 000 экземпляров, много читателей узнали про то, как надо защищать свои права в спорах с банками».

Сейчас в компании «Юрист Петрозаводска» успешно применяют пропуски банками сроков исковой давности, снижают неустойки, штрафы, достигают снижения взысканий или полных отказов в иске.

Марат Самсонов призывает не бояться отстаивать свои права в споре с банками, страховыми компаниями. В компании «Юрист Петрозаводска» давно и успешно решают семейные, жилищные, кредитные, трудовые споры, помогают призывникам.

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