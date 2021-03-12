Выгодные условия на покупку автомобилей ŠKODA продлены

С 01 по 31 марта ŠKODA AUTO Россия продлевает действие специальных предложений на покупку автомобилей марки. Будущие владельцы семейного внедорожника KODIAQ смогут сэкономить до 215 100 рублей*. При выборе городского кроссовера KAROQ выгода составит до 92 600 рублей**, а флагмана чешского бренда SUPERB – до 225 000 рублей***.





Кроме того, для клиентов ŠKODA в марте действуют привлекательные условия по классическому кредиту и кредиту SIMPLY CLEVER. Так, при приобретении новой OCTAVIA, владельцам доступна ставка от 3%****, для моделей RAPID и KAROQ предусмотрена ставка от 0,1%*****, а для KODIAQ – от 7,9% годовых при первоначальном взносе от 50% по классическому кредиту******. По кредиту SIMPLY CLEVER ставка на автомобили бренда составляет от 7,9%*******. Покупатели моделей KAROQ и KODIAQ также могут рассчитывать на специальную акцию с тарифом по страхованию КАСКО 3%********.

В марте по-прежнему можно воспользоваться популярной программой Утилизация/Трейд-ин и получить выгоду до 115 000 рублей в зависимости от сдаваемого автомобиля*********.

Полные условия данных и других специальных акций марки доступны по ссылке (http:/km-auto.ru/), за подробностями о предложениях в марте обращайтесь к официальному дилеру ŠKODA в Петрозаводске – компании «КМ - Центр» +7 (8142) 59 33 99, пр. Лесной, 55.

*Выгода достигается при покупке модели ŠKODA KODIAQ Active с пакетом PR3 при условии сдачи своего автомобиля по системе трейд-ин (приобретение автомобиля с принятием в зачет стоимости прежнего автомобиля). Срок предложения с 01 марта по 31 марта 2021 года.

**Выгода достигается при покупке модели ŠKODA KAROQ Ambition с пакетом WH1, при условии сдачи своего автомобиля по системе трейд-ин (приобретение автомобиля с принятием в зачет стоимости прежнего автомобиля). Срок предложения с 01 марта по 31 марта 2021 года.

*** Выгода достигается при покупке модели ŠKODA SUPERB, при условии сдачи своего автомобиля по системе трейд-ин (приобретение

автомобиля с принятием в зачет стоимости прежнего автомобиля). Срок предложения с 01 марта по 31 марта 2021 года.

**** Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) на покупку нового ŠKODA OCTAVIA по продукту «Кредит на приобретение нового автомобиля» валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 3.6 млн. руб. Процентная ставка при сроке 12 мес. – от 3,0% при первоначальном взносе от 50%(включительно) и оформлении договора личного страхования, заключаемого в отношении заемщика. При отказе заемщика от заключения договора личного страхования процентная ставка составит: при сроке 12 мес. – от 7,0%. Условия кредита действительны на 01.03.2021 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.2. www.vwbank.ru.

***** Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) на покупку нового ŠKODA KAROQ/RAPID по продукту «Кредит на приобретение нового автомобиля» валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 3,6 млн. руб. при предоставлении двух документов. Процентная ставка при сроке 12 мес. – от 0.1% при первоначальном взносе от 50%(включительно) и оформлении договора личного страхования, заключаемого в отношении заемщика. При отказе заемщика от заключения договора личного страхования процентная ставка составит: при сроке 12 мес. – от 4.1%.

****** Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) на покупку нового ŠKODA KODIAQ по продукту «Кредит на приобретение нового автомобиля» валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 3.6 млн. руб. Процентная ставка (в % годовых) при сроке от 24 до 36 мес. 7,9%, от 37-60 мес. от 9,9%, при первоначальном взносе (далее ПВ) от 50% (включительно) и оформлении договора личного страхования, заключаемого в отношении заемщика. При отказе заемщика от заключения договора личного страхования процентная ставка составит при сроках от 24-36 мес.-11,9%, от 37-60 мес.-13,9%. Условия кредита действительны на 01.03.2021 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.2. www.vwbank.ru.

******* Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) на покупку нового ŠKODA RAPID/OCTAVIA/KAROQ по продукту «Кредит с остаточным платежом на приобретение нового автомобиля» валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 3.6 млн.руб. Процентная ставка (в % годовых) при сроке от 24 до 36 мес.- от 7,9%, при первоначальном взносе (далее ПВ) от 50% (включительно) и оформлении договора личного страхования, заключаемого в отношении заемщика. При отказе заемщика от заключения договора личного страхования процентная ставка составит – от 11,9%. *Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) на покупку нового ŠKODA KODIAQ/SUPERB по продукту «Кредит с остаточным платежом на приобретение нового автомобиля» валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 3.6 млн.руб. Процентная ставка (в % годовых) при сроке от 24 до 36 мес.- от 8,9%, при первоначальном взносе (далее ПВ) от 50% (включительно) и оформлении договора личного страхования, заключаемого в отношении заемщика. При отказе заемщика от заключения договора личного страхования процентная ставка составит – от 12,9%. Минимальный размер остаточного платежа (далее ОП) в % от стоимости автомобиля – 20%; при сроке 24 мес. – 45%, при сроках 25-36 мес. – 40%. Условия кредита действительны на 01.03.2021 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.2. www.vwbank.ru.

********Специальное предложение на приобретение полиса КАСКО на 1 год для новых автомобилей ŠKODA KODIAQ 2020 - 2021 года выпуска. Предложение без франшиз действует на договор страхования КАСКО сроком 1 год, при условии минимального возраста лиц, допущенных к управлению не менее 35 лет и стажа вождения не менее 10 лет. Страховая сумма не должна превышать действительную стоимость страхуемого имущества. Условия программы могут быть изменены в одностороннем порядке ООО «СК «Согласие» и САО "ВСК". Предложение носит информационный характер, не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ), действует с 01.01.2021.Подробности и полный список дилерских центров, участвующих в программе, уточняйте по телефону горячей линии 8-800-700-75-57 и в салонах официальных дилеров ŠKODA. Страхование осуществляет ООО «СК «Согласие» (Лицензия СИ № 1307), САО "ВСК" (Лицензия СИ № 0621). Подробные Условия страхования изложены в Правилах страхования СПАО «Ингосстрах», ООО «СК «Согласие» и САО "ВСК" в т.ч. размещенных на сайтах страховщиков www.soglasie.ru, www.vsk.ru. Оформление договора осуществляется на бумажном носителе, заключение в электронном виде не допускается.

Специальное предложение на приобретение полиса КАСКО на 1 год для новых автомобилей ŠKODA KAROQ 2020-2021 года выпуска. Предложение без франшиз действует на договор страхования КАСКО сроком 1 год, при условии минимального возраста лиц, допущенных к управлению не менее 35 лет и стажа вождения не менее 10 лет. Страховая сумма не должна превышать действительную стоимость страхуемого имущества. Условия программы могут быть изменены в одностороннем порядке ООО «СК «Согласие». Предложение носит информационный характер, не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ), действует с 01.01.2021. Подробности и полный список дилерских центров, участвующих в программе, уточняйте по телефону горячей линии 8-800-700-75-57 и в салонах официальных дилеров ŠKODA. Страхование осуществляет ООО «СК «Согласие» (Лицензия СИ № 1307). Подробные Условия страхования изложены в Правилах страхования ООО «СК «Согласие» в т.ч. размещенных на сайте www.soglasie.ru. Оформление договора осуществляется на бумажном носителе, заключение в электронном виде не допускается.

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