Спрос на Дедов Морозов вырос наполовину по сравнению с прошлым годом

Россияне по традиции начинают готовиться к новогодним корпоративам и праздникам заранее: чем ближе конец декабря, тем меньше выбор проверенных исполнителей и выше цены.

В октябре аналитики «Авито Услуг» зафиксировали в России всплеск спроса на все услуги, связанные с организацией новогодних мероприятий. Так, спрос на костюмированные представления с участием Деда Мороза и Снегурочки вырос наполовину (+49%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предложение от специалистов увеличилось пропорционально — на 57%.

Значительно вырос спрос и на прокат карнавальных костюмов — в октябре 2024 года интерес россиян к этой услуге увеличился на треть (+33%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме популярных образов Деда Мороза и Снегурочки, на платформе «Авито Услуги» арендуют наряд тренера по аэробике, бандита из 90-х, рождественского леденца-трости, а также символа года — Змея Горыныча.

В октябре интерес россиян к заказу новогодних представлений увеличился наполовину (+48%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Исполнители предлагают много форматов: для детей — это новогодние сказки и интерактивные мюзиклы, для взрослых — вокальные номера Снегурочек и флешмобы Дедов Морозов. Цены на новогодние шоу начинаются от 30 тыс. рублей за получасовое представление. Количество таких объявлений на платформе "Авито Услуги» за год увеличилось наполовину (+49%).

Вырос спрос и на коктейльные шоу — за год эта услуга стала популярнее в России почти в два раза (+78%). Стали востребованнее и артисты театра огня, или факиры, — за год интерес к новогодним файер-шоу в России вырос на 15%. Стоимость такого представления в среднем составляет 10-15 тыс. рублей.

Родители стали чаще заказывать для детей новогодние научные шоу — за год интерес к этой услуге вырос на 38%. Малышей, как правило, развлекают опытами с сухим льдом, паровой пушкой и лампами разных диаметров. Такая программа обойдется в среднем в 9 — 15 тыс. рублей.

Популярность шоу мыльных пузырей и световых представлений за год увеличилась примерно на четверть — на 22% и 25% соответственно. Цены на такие программы начинаются от 5 тыс. рублей за получасовое шоу.

В октябре россияне стали чаще бронировать танцевальные и музыкальные коллективы на новогодние корпоративы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 39 и 29% соответственно.

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