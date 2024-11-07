Святыню передали в карельские храмы

Частицы мощей святого князя Святослава Всеволодовича передали двум храмам в Карелии.

Святыня будет находиться в храме Архангела Михаила в поселке Ляскеля и в храме св. кн. Александра Невского в поселке Вяртсиля. Об этом сообщили в Петрозаводской и Карельской епархии. Поклониться смогут все верующие.

Частицы мощей переданы по просьбе митрополита Петрозаводского и Карельского Константина и по благословению епископа Александровского и Юрьев - Польского Иннокентия. // фото unsplash.com/ Leon Wu