«Справедливая Россия» защитит голоса избирателей на выборах

Карельское отделение партии «Справедливая Россия – За Правду» провело в Петрозаводске пресс-конференцию для журналистов, в ходе которой ее участники рассказали о том, как в ходе голосования граждан на выборах 17-19 сентября будет обеспечено честное волеизъявление и как станут пресекаться нарушение избирательного законодательства.

В этот избирательный цикл наша партия подготовила в Карелии 750 наблюдателей – такого количества помощников у нас никогда ранее не было. Именно от наблюдателей зависит чистота и легитимность выборов и, как следствие, уровень доверия граждан к выборам и власти. Нашей партией разработан проект «Справедливый наблюдатель», который позволит наблюдателям контролировать все, что происходит на участках в дни голосования через мобильные приложения. Любые нарушения будут моментально фиксироваться и придаваться огласке, а виновных ждет наказание. Тестирование новой системы на федеральном уровне прошло успешно, оно показало, что у приложения высокая степень надежности. Поэтому продолжаем готовиться и ждем дней голосования, чтобы защитить выбор наших избирателей,

– сообщил участникам пресс-конференции лидер карельских справедливороссов Ройне Изюмов.

Мы хотим предупредить тех, кто вынашивает планы фальсификации выборов, что существует уголовная и административная ответственности за нарушение избирательного законодательства можно получить штраф до 1 миллиона рублей или лишиться свободы на срок до 5 лет. Уголовная ответственность наступает за совершение общественно опасных нарушений законодательства о выборах, причиняющих существенный вред охраняемым законом общественным отношениям. В зависимости от состава и тяжести преступления при привлечении к уголовной ответственности нарушители подвергаются штрафу в размере до 700 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 4 лет. Также за нарушение законодательства о выборах при наступлении уголовной ответственности виновные лишаются права занимать определенные должности на срок от года до пяти лет; им могут быть назначены обязательные работы до 480 часов; или наказание в виде ареста или лишения свободы на срок до пяти лет. Кроме того, привлекаться к административной ответственности за нарушение законодательства о выборах могут физические и юридические лица (организации), должностные лица государственных, муниципальных органов, иных органов и организаций, государственные и муниципальные служащие, а также члены избирательных комиссий, кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений. При привлечении к административной ответственности нарушители подвергаются штрафу: от 500 до 50000 рублей - физические лица, от 500 до 50000 рублей - должностные лица, от 10000 до 1 миллиона рублей,

– акцентировал внимание собравшихся депутат ЗС РК, юрист Александр Федичев.

Несмотря на то, что официально выборы продлятся с 17 по 19 сентября, в Карелии уже зафиксирован случай нарушения выборного законодательства. Так, 12 сентября в селе Космозеро Великогубского поселения Медвежьегорского района состоялись досрочные выборы. В комиссию под руководством жительницы Ламбасручья Балеховой входила представитель Космозера Валентина Сукотова – член комиссии с правом совещательного голоса от партии «Справедливая Россия – За Правду», то есть такой же член комиссии.

Как рассказал кандидат в депутаты ЗС Карелии, справедливоросс Александр Плеханов, по окончании работы комиссии на избирательном участке Сукотовой было отказано продолжить работу на выезде.

Председатель комиссии не пустила Сукотову в машину, чтобы посетить избирателей, выразивших желание проголосовать на дому. Тем самым были допущены явные нарушения, так как комиссия не имеет права отказать члену УИК с правом совещательного голоса присутствовать при выездном голосовании. Также её должны были ознакомить со списком лиц, желающих проголосовать на дому. Причины должны быть уважительные - состояние здоровья гражданина. Просто ездить по знакомым члены комиссии не имеют права. Нам еще предстоит разобраться с этим фактом,

– комментирует Александр Плеханов.

Глубоко убежден, что каждый из 750 участников наблюдения – герой, который ведет борьбу за честные выборы, за защиту каждого голоса избирателя, за веру в то, что выбор каждого человека действительно имеет значение",

– отметил помощник лидера партии «Справедливая Россия – За Правду» по Республике Карелия Михаил Уханов.

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