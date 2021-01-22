«SPOT» взялся за премиальные автомобили

Автомобилисты Петрозаводска уже успели заметить первый в Петрозаводске мультибрендовый сервис экспресс замены масла СПОТ. Расположение станции обслуживания на улице Шотмана, которая, как известно, достаточно сильно загружена транспортом, а находится совсем рядом с центром города, способствует этому. Быстрому знакомству с брендом среди автолюбителей способствует и достаточно агрессивная ценовая политика компании, и активная рекламная поддержка.

Реклама замены масла СПОТ представлена в городе рекламой на общественном транспорте, билбордами. Веселую песенку можно услышать в эфире радиостанций города, в магазине «Сигма». Казалось, чем еще можно удивить и привлечь горожан?!

Этой зимой SPOT стал более активно привлекать владельцев премиальных автомобилей. Они и раньше могли получить качественное выполнение работ по замене масла в двигателях и коробках переключения передач автомобилей. Но сейчас в SPOT запущена специальная акция для владельцев автомобилей BMW, Audi, Mercedes-Benz, Porsche, VW, Land Rover.

Для нескольких популярных масел MOTUL предлагаются скидки на покупку и обслуживание автомобилей. MOTUL - премиальное моторное масло высокого класса, хорошо зарекомендовавшее себя, а SPOT Петрозаводск имеет сертификат, подтверждающий статус официального представителя Motul в Петрозаводске, и необходимые сертификаты на продукцию.

Акция действует до 28 февраля 2021 года.

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Адрес: г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 25 Б

Контактный телефон: 8 (8142) 44-55-33

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