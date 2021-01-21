Банк «Открытие» предоставил мезонинное финансирование группе «ГОТЭК»

Банк «Открытие» завершил сделку по предоставлению мезонинного финансирования компании из сектора производства гофроупаковки в размере 3,5 млрд рублей.

В результате сделки банк «Открытие» стал основным кредитующим банком Группы предприятий «ГОТЭК». Сделка была структурирована с участием ООО «Открытие Капитал» и использует финансовый инструменты, который позволяет банку участвовать в росте стоимости акционерного капитала группы «ГОТЭК».

Группа предприятий «ГОТЭК» – один из крупнейших производителей гофроупаковки в России и лидер в области инноваций на рынке гофроупаковки.

Екатерина Чиркова, вице-президент банка «Открытие», директор департамента по работе с клиентами:

«Мы рады быть для группы ГОТЭК опорным банком. Благодарим руководство и собственников компании за плодотворное сотрудничество»

Владимир Чуйков, председатель совета директоров группы предприятий «ГОТЭК»: «Для нас это важный новый шаг к более динамичному и инновационному развитию. Надеюсь, что у нас сложатся конструктивные отношения. Мы готовы делиться с банком своей экспертизой в отрасли».

«Для нас это знаковая сделка мезонинного финансирования в промышленном секторе. Она была структурирована одновременно со стратегической сделкой, которую группа Готэк заключила с международным инвестором - датской компанией Brødrene Hartmann. Мы уверены, что наше партнерство с группой «ГОТЭК» будет продуктивным и взаимовыгодным»

- сообщает Тимур Хамраев, генеральный директор ООО «Открытие Капитал».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.