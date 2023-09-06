06 сентября 2023, 15:21
Спортсменки из Карелии стали призерами первенства по эстафетному бегу
На состязаниях в Адлере юные спортсменки преодолели дистанцию почти за одну минуту
Карельские спортсмены преодолели эстафету с препятствиями и смогли завоевать медаль.
Первенство страны по эстафетному бегу проходит в Адлере. В среду сборная Карелии стала третьей в эстафете 4х100 метров с барьерами. Юные спортсменки преодолели дистанцию за 59,88 с.
Бронзовую награду завоевали Алина Крохина, Диана Васильева, Дарья Семенова и Дарья Соголовская. // фото из VK-паблика «Центр спортивной подготовки»