Спортсменки из Карелии стали призерами первенства по эстафетному бегу

Карельские спортсмены преодолели эстафету с препятствиями и смогли завоевать медаль.

Первенство страны по эстафетному бегу проходит в Адлере. В среду сборная Карелии стала третьей в эстафете 4х100 метров с барьерами. Юные спортсменки преодолели дистанцию за 59,88 с.

Бронзовую награду завоевали Алина Крохина, Диана Васильева, Дарья Семенова и Дарья Соголовская. // фото из VK-паблика «Центр спортивной подготовки»