06 сентября 2023, 15:21
Спорт

Спортсменки из Карелии стали призерами первенства по эстафетному бегу

На состязаниях в Адлере юные спортсменки преодолели дистанцию почти за одну минуту

Карельские спортсмены преодолели эстафету с препятствиями и смогли завоевать медаль.

Первенство страны по эстафетному бегу проходит в Адлере. В среду сборная Карелии стала третьей в эстафете 4х100 метров с барьерами. Юные спортсменки преодолели дистанцию за 59,88 с.

Бронзовую награду завоевали Алина Крохина, Диана Васильева, Дарья Семенова и Дарья Соголовская. // фото из VK-паблика «Центр спортивной подготовки»

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Метки: 
новости Карелии
Адлер
эстафетный бег