06 сентября 2023, 07:46
Команда «СКА-Карелия» в борьбе проиграла второй матч сезона
Повторный поединок против «Крыльев Советов» в Кондопоге завершился победой москвичей
Во вторник, 5 сентября, хоккейный клуб «СКА-Карелия» повторно встречался в Кондопоге с «Крыльями Советов» из Москвы. Игра вновь завершилась в пользу гостей.
В первом периоде гости повели в две шайбы, однако еще до завершения игрового отрезка «армейцам» удалось отыграться. Во втором периоде зрители голов не увидели, все решилось в третьем игровом отрезке. Удачливее оказались москвичи. Итоговый результат - 2:3.
Следующие игры «СКА-Карелия» проведет 8-9 сентября на выезде против «Академии СКА-Юниор» из Красногорска. // Фото: unsplash.com / Samantha Gades