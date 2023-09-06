Команда «СКА-Карелия» в борьбе проиграла второй матч сезона

Во вторник, 5 сентября, хоккейный клуб «СКА-Карелия» повторно встречался в Кондопоге с «Крыльями Советов» из Москвы. Игра вновь завершилась в пользу гостей.

В первом периоде гости повели в две шайбы, однако еще до завершения игрового отрезка «армейцам» удалось отыграться. Во втором периоде зрители голов не увидели, все решилось в третьем игровом отрезке. Удачливее оказались москвичи. Итоговый результат - 2:3.

Следующие игры «СКА-Карелия» проведет 8-9 сентября на выезде против «Академии СКА-Юниор» из Красногорска. // Фото: unsplash.com / Samantha Gades