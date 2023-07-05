Спортсменка из Карелии завоевала «золото» на чемпионате СЗФО по боксу

Чемпионат Северо-Запада по боксу принес золотую медаль Серафиме Сандаловой из Петрозаводска. Соревнования проходят 3 – 7 июля в Пскове, сообщили в минобразования и спорта Карелии.

За право стать лучшими состязаются мужчины и женщины 19-40 лет. Карельская спортсменка одержала победу в весовой категории 52 килограмма. Теперь Серафима Сандалова отправится на чемпионат России.

Нашу республику на соревнованиях представляют также Валентина Галаган и Артемий Богданович, оба тренируются под руководством Николая Вакула. // фото: vk.com/minsportkarelia