05 июля 2023, 09:08
Спортсменка из Карелии завоевала «золото» на чемпионате СЗФО по боксу
Серафима Сандалова из Петрозаводска завоевала путевку на чемпионат России по боксу
Чемпионат Северо-Запада по боксу принес золотую медаль Серафиме Сандаловой из Петрозаводска. Соревнования проходят 3 – 7 июля в Пскове, сообщили в минобразования и спорта Карелии.
За право стать лучшими состязаются мужчины и женщины 19-40 лет. Карельская спортсменка одержала победу в весовой категории 52 килограмма. Теперь Серафима Сандалова отправится на чемпионат России.
Нашу республику на соревнованиях представляют также Валентина Галаган и Артемий Богданович, оба тренируются под руководством Николая Вакула. // фото: vk.com/minsportkarelia