Сбер поддержал крупнейший фестиваль спорта KareliaTri-2023

C 30 июня по 1 июля спортсмены со всей страны собрались в Петрозаводске, чтобы принять участие в двухдневном фестивале спорта. На нем каждый смог найти себе дисциплину по душе: триатлон на 51,5 км или 25,75 км, индивидуально или в составе эстафетной команды, заплывы на одну или две морские мили.

Также в рамках мероприятия прошли соревнования по триатлону для подростков, детские забеги на 500 и 1000 метров, женский забег на 5 км. Для любителей неспешных прогулок – скандинавская ходьба. Вместе с преодолением дистанции все участники смогли полюбоваться на туристические достопримечательности города – маршрут прошел по самым живописным местам.

Сбер выступил генеральным партнером двухдневного фестиваля спорта. Также многие эксперты карельского Сбера вышли на старт в разнообразных дисциплинах или помогали в качестве волонтеров.

Сбер с большим удовольствием поддержал такое важное событие для спортивной жизни региона KareliaTri-2023 - оно собрало и профессиональных спортсменов, и любителей. На старт выходили и совсем юные бегуны, и опытные атлеты. KareliaTri привлек внимание многих жителей и гостей Карелии, а также смог объединить спорт и туризм. Для нас важно принимать активное участие в спортивных и ESG-инициативах, ведь здоровый образ жизни и физическая активность – это важный аспект для достижения успеха в любых сферах. Спорт сплачивает людей, помогает развиваться и достигать целей,

- отметил Управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк Константин Бугрим.

Праздник спорта проходит уже во второй раз – с каждым годом он привлекает все больше любителей спорта. Так, в 2023 году в мероприятии приняли участие порядка 500 человек из 4 стран (Россия, Казахстан, Киргизия и Финляндия), 26 регионов России и более чем 60 городов. Старт состоялся в самом центре Петрозаводска: плавательные этапы проходили прямо на набережной Онежского озера в створе пр.Ленина, трасса велоэтапа пролегла по центральным улицам города, беговые этапы - по Онежской набережной.

Идея создать такое большое триатлон-событие в Карелии возникла у двух друзей, спортсменов-любителей из Петрозаводска - Дениса Коваленко и Никиты Комиссарова - неоднократных обладателей статуса «железный человек». Они собрали вокруг себя мощную команду единомышленников – людей, влюбленных в спорт. Вместе мы создали качественный региональный старт по международным стандартам, который высоко оценили атлеты далеко за пределами нашей республики. Мы хотим, чтобы больше людей прониклись невероятной атмосферой такого масштабного спортивного события, попробовали себя на дистанции и посмотрели на наш регион с новой стороны,

- рассказала одна из организаторов фестиваля KareliaTri-2023 Полина Комиссарова.

Прошедшие два дня марафона были полны ярких эмоций и адреналина - каждый смог проверить себя и свои силы. Специально для участников KareliaTri-2023 был разработан качественный мерч с генеральным партнёром ПАО Сбербанк – функциональные спортивные рюкзаки.

На карте России появилась новая триатлонная точка, которая вдохновляет спортсменов и любителей активного отдыха на новые свершения.

Фото: пресс-служба Сбер