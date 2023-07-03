Новую площадку для экстремалов оборудовали в Петрозаводске

Новая площадка для занятий экстремальными видами спорта появилась в столице Карелии. Скейт-парк создали в Ключевском сквере. Дети его испытывают и делают первые трюки. Специалисты городской администрации уже приняли работы.

На площадке установили фигуры для выполнения трюков, рядом расставили скамейки и урны, засеяли газон. До конца лета обещают провести освещение. Это четвертый скейт-парк в Петрозаводске. Аналогичные площадки есть у стадиона «Юность», в Бородинском и Дмитриевском скверах.

Петрозаводчан попросили бережно относиться к объектам благоустройства – не ломать оборудование, не оставлять рисунки и не мусорить. // фото пресс-служба администрации города