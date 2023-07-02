Карельские атлеты взяли первые медали в беге и метании копья

В Москве соревнуются атлеты до 18 лет. Карелию на турнире представляют воспитанники петрозаводской спортивной школы олимпийского резерва №3. О первых успехах ребят сообщает паблк «Спорт-норма жизни Карелия».

На первенстве России атлет из нашей республики стал первым в беге на дистанции 400 м с барьерами с результатом 52.54. Медаль завоевал Арсений Киселев.

Второй в метании копья стала Ева Икутьева. Девушка «запустила» копье на 46 м 6 см. Полина Юрина стала третьей в этой же дисциплине, ее результат 44 м 50 см. // фото VK-паблик о карельском спорте