18 июля 2021, 13:28
Спортсмен из Карелии стал призером всероссийских соревнований
Денис Гришман завоевал бронзовую медаль на Чемпионате РФ по спортивному ориентированию
Бронзовым призером Чемпионата РФ по спортивному ориентированию стал Денис Гришман. Карельский спортсмен завоевал медаль 16 июля, сообщили в Министерстве образования и спорта республики.
Он занял третье место в кросс-выборе. Состязания проходили в пятницу в Барнауле.
Денис Гришман – действующий чемпион в данной дисциплине. Он в этом статусе вышел на старт, но не подтвердил его. Для победы спортсмену не хватило лишь 15 секунд. // Фото: Сергей Бизюкин и Анастасия Пашуто /Минспорта и образования Карелии