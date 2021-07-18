Спортсмен из Карелии стал призером всероссийских соревнований

Бронзовым призером Чемпионата РФ по спортивному ориентированию стал Денис Гришман. Карельский спортсмен завоевал медаль 16 июля, сообщили в Министерстве образования и спорта республики.

Он занял третье место в кросс-выборе. Состязания проходили в пятницу в Барнауле.

Денис Гришман – действующий чемпион в данной дисциплине. Он в этом статусе вышел на старт, но не подтвердил его. Для победы спортсмену не хватило лишь 15 секунд. // Фото: Сергей Бизюкин и Анастасия Пашуто /Минспорта и образования Карелии