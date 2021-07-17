Охоту на «заблудившихся» болельщиков «Евро-2020» начнут в Петербурге

С понедельника, 19 июля, полиция в Санкт-Петербурге начнет масштабную операцию. Будут искать «потерявшихся» иностранных болельщиков, приехавших на «Евро-2020». Как сообщает со ссылкой на свои источники «Петербургский дневник», примерно 2000 зарубежных фанатов буквально растворились.

Полицейские выйдут в город в поисках иностранцев, которые не захотели уезжать после окончания чемпионата. По пропуску болельщика в Петербург въехали около 18 тысяч поклонников футбола из-за рубежа.

Но покинуть город на Неве захотели далеко не все. До 13 июля все болельщики должны были уехать из России. Но примерно две тысячи остались.

Полиция предполагает, что они затаились в хостелах, гостиницах и отелях. Поэтому искать будут именно там.

Если найдут – заведению грозит штраф. Поиски намечены масштабные, могут присматриваться к подозрительным людям на улицах города. // Фото: live24