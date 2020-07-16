16 июля 2020, 16:46
Спорт

Спорткомплекс «Луми» готовится к открытию в конце июля

Каток примет первых посетителей уже через две недели, но массовых катаний пока не будет

28 июля возобновит свою работу спортивный комплекс «Луми», сообщает администрация Петрозаводска. На лед выйдут детские и взрослые хоккейные команды, а также юные фигуристы.

В настоящее время в «Луми» выполнены работы по обслуживанию основного технологического оборудования и инженерных систем. Проведено техобслуживание льдозаливочной машины и системы водоподготовки, выполнены гидравлические испытания систем отопления и вентиляции, заменены воздушные фильтры. Произведен ремонт крыльца главного входа, заменен участок трубопроводов горячей воды вдоль раздевалок ледовой арены. 19 июля планируется начать заливку льда.

В связи с ограничениями, связанными с распространением коронавирусной инфекции, дата первого в новом сезоне массового катания станет известна позже.

В «Луми» продолжат работать пункты проката и заточки коньков. Тарифы на услуги спорткомплекса не изменились.

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