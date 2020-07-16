Спорткомплекс «Луми» готовится к открытию в конце июля

28 июля возобновит свою работу спортивный комплекс «Луми», сообщает администрация Петрозаводска. На лед выйдут детские и взрослые хоккейные команды, а также юные фигуристы.

В настоящее время в «Луми» выполнены работы по обслуживанию основного технологического оборудования и инженерных систем. Проведено техобслуживание льдозаливочной машины и системы водоподготовки, выполнены гидравлические испытания систем отопления и вентиляции, заменены воздушные фильтры. Произведен ремонт крыльца главного входа, заменен участок трубопроводов горячей воды вдоль раздевалок ледовой арены. 19 июля планируется начать заливку льда.

В связи с ограничениями, связанными с распространением коронавирусной инфекции, дата первого в новом сезоне массового катания станет известна позже.

В «Луми» продолжат работать пункты проката и заточки коньков. Тарифы на услуги спорткомплекса не изменились.