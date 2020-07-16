Мобильный экран для трансляций установили на Кургане

В спортивном комплексе «Курган» в Петрозаводске завершается установка мобильного экрана. В скором времени там также установят систему звукофикации.



Во время соревнований на экране будут транслироваться результаты спортсменов. Также на экране будут показывать тематические видеоролики. По сообщению республиканского министерства спорта, также есть возможность организации онлайн-трансляций с квадрокоптера или видеокамеры.



«Мобильный экран можно установить на любой спортивной площадке города или республики в зависимости от места проведения массовых спортивных или физкультурных мероприятий», - добавили в министерстве.

Фото: министерство спорта РК