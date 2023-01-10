Спиртное в магазинах пытаются украсть по всей Карелии

Жители Карелии продолжают попытки пронести мимо кассы алкоголь. Нарушителей в понедельник задержали в нескольких торговых точках, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Мужчина в Сегеже вынес спиртное и не оплатил. Он прошел через расчетно-кассовый узел, но в итоге попался.

Аналогичная ситуация случилась в Кондопоге. Сотрудник сетевого магазина рассказал росгвардейцам, что посетитель убрал бутылку в рукав и вышел на улицу. Заметили его при повторном посещении этой торговой точки.

В тот же день в одном из магазинов Олонца мужчина разбил бутылку спиртного и ушел. Группа задержания Росгвардии нашла его в близлежащих дворах. Ущерб составил порядка 1500 рублей. // фото: Росгвардия