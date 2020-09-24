Спектакль по роману Новикова «Голомяное пламя» покажут в Петрозаводске

Спектакль по роману карельского писателя Дмитрия Новикова «Голомяное пламя» покажут на сцене Национального театра республики. Премьера (12+) в Петрозаводске запланирована на 4 октября, сообщает пресс-служба министерста культуры Карелии. Режиссером-постановщиком выступил Андрей Дежонов. Роман адаптировала к сцене драматург Ольга Погодина-Кузмина.

Спектакль рассказывает о драме современного героя Григория, по аналогии со Святым Варлаамом Керетским, совершившим преступление и понесшим наказание, к которому приговорил себя сам. Григорий в поисках душевного спасения совершает путешествие к своим истокам и к своей памяти детства, пытаясь найти ответ на мучающий его вопрос. Спектакль представляет синтез текста, пластики и музыки.

Новиков в 2020 году стал лауреатом вероссийской литературной премии им. Федора Абрамова в номинации «Современная проза». В 2017 году роман «Голомяное пламя» вошел в шорт-лист «Русского Букера».

Фото: пресс-служба министерства культуры РК