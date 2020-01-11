Карельский писатель стал победителем литературной премии

Петрозаводчанин Дмитрий Новиков стал победителем литературной премии «Чистая книга». За роман «Голомяное пламя» писателю из Карелии присудили победу в номинации «Современная проза».

Церемония награждения пройдет в Архангельске 27 февраля 2020 года на торжественном вечере, посвященном столетнему юбилею Фёдора Александровича Абрамова, сообщается на сайте Архангельской областной научной библиотеки.

«Дорогие друзья! Большое спасибо за поздравления! Для меня эта премия - очень большое и важное событие. Предыдущая (Новая Пушкинская) была 12 лет назад. Эта - первая взрослая. И за роман, а не за рассказы. Чувствую, что окончательно перестал быть молодым писателем. А если серьезно - именно благодаря вам, вашим отзывам, неравнодушию, интересу - удалось пережить этот ужасный период творческого «плато», который всегда следует за взлетом. И даже падение бывает не так страшно. Теперь же я вновь готов писать для вас, удивлять, кружить и кувыркать. А самое главное - я очень надеюсь, что премия «Чистая книга» станет реальным, весомым фактором для возрождения и процветания нашего любимого Севера, который благодарно одарит нас всеми своими красотами, богатствами и сюжетами»,