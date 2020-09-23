Специалист из Карелии будет преподавать в Улан-Удэ

С 5 по 10 октября в Улан-Удэ на базе театра кукол «Ульгэр» Союз театральных деятелей России проведёт лабораторию «Inside/Изнутри», сообщает сайт «Байкал Дейли»

Мероприятие направлено на поддержание и развитие постановочного потенциала актёров российских театров кукол. Темой лаборатории стала национальная сказка.

В Бурятию приедут режиссёр, преподаватель, искусствовед, арт-директор Летней лаборатории фигуративного театра Анна Иванова-Брашинская (Санкт-Петербург); театровед, проект-менеджер, один из авторов Российской энциклопедии про театр кукол Олеся Кренская (Санкт-Петербург).

Карелию представит танцовщик, хореограф, педагог, перформер, театральный продюсер Александр Козин (Петрозаводск).

В течение недели разные актёрские команды будут работать над предложенным материалом и создавать эскизы, один из которых вырастет в полноценный репертуарный спектакль.

Отдельной темой, по которой Александр Козин будет работать на лаборатории, станет движение.