Спектакль «Паяцы» покажут на «Золотой маске» в Москве

Постановка Музыкального театра Карелии номинирована на премию «Золотая маска».

Спектакль «Паяцы» (16+) в постановке Анны Осипенко представлен в шести номинациях: лучший спектакль, лучшая работа режиссера, лучшая женская роль, лучшая мужская роль, работа художника и работа художника по свету.

29 марта спектакль представят на сцене Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. Итоги престижного театрального конкурса подведут в апреле.

Премьера оперы Леонкавалло «Паяцы» состоялась в марте 2022 года и сразу была отмечена критиками за яркость художественного языка, сложность рисунка ролей и новаторские постановочные приемы. // фото предоставлено карельским министерством культуры