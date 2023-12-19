Спецтехника оставляет без крышек колодцы в Петрозаводске

Все чаще петрозаводчане после работы снегоуборочной техники обнаруживают колодцы без крышек люков. Причина в том, что часто при уборке снега машины по неосторожности сдвигают или срывают не только тяжелые крышки, оставляя люки открытыми, но и в некоторых случаях повреждают обечайки колодцев.

С ноября были повреждены колодцы «ПКС-Водоканал» на улицах Еремеева/Куйбышева, Водников, Варламова, Репникова, Балтийская, Торнева, Островского, Лесная, на Неглинской набережной и проспекте Октябрьский.

Люки, испорченные и открытые снегоуборочной техникой, создают угрозу здоровью и жизни горожан и домашних животных, приводят к опасным и аварийным ситуациям на дорогах. Для того, чтобы избежать травм и предотвратить ДТП с тяжкими последствиями, сотрудники «ПКС-Водоканал» вынуждены переносить плановые работы на сетях и приступать к оперативному восстановлению колодцев. Финансирует работы компания также из своего бюджета.

В случае, если во время уборки снега люки были повреждены, «ПКС-Водоканал» просят водителей спецтехники не покидать место происшествия и сообщить о произошедшем в дежурную группу ГИБДД г. Петрозаводска по телефону 8 (8142) 715-900. Уезд с места ДТП влечет за собой лишение права управления транспортным средством от года до полутора лет или административный арест до 15 суток.

Сообщить же об открытом колодце с указанием его приблизительного адреса можно по телефону 8 (911) 430-05-47 (WhatsApp и Viber), электронной почте signal@rks.karelia.ru и через форму обратной связи «Сообщить о проблеме» на сайте АО «ПКС-Водоканал» http://pks-vodokanal.ru/appeals. По возможности к сообщению можно приложить фото люка, которое поможет бригадам предприятия обнаружить повреждение.