«КСМ» поделилась видео со стройплощадки школы в Медвежьегорске

К строительству школы компания «КСМ» приступила в июле 2021 года, спустя 2,5 года большая, красивая, современная школа построена. В такой и учиться будет комфортно, и преподавать приятно. До конца текущего года все работы на объекте будут завершены, а следующий учебный год школьники Медвежьегорска начнут в новой школе.

Официальные видеоотчёты о ходе строительства объекта строительная компания размещала регулярно. Ещё один – видеоэкскурсию по новой школе - не пропустите в начале следующего года. А сегодня предлагаем вашему вниманию неофициальную версию – строительство школы «глазами мастера». На протяжении 29 месяцев (=29 вахт) мастер строительно-монтажных работ Валентин Видякин снимал процесс строительства, что называется, изнутри.

Все 29 эпизодов можно посмотреть здесь. А мы собрали 5 часов видеоматериала в укороченную версию и приглашаем вас в «закулисье» стройки.