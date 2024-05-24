Специалисты кадровых центров проходят обучение благодаря нацпроекту

В Карелии продолжается модернизация органов службы занятости по нацпроекту «Демография». Сейчас каждый третий специалист из 117 сотрудников кадровых центров получил новые профкомпетенции. До конца года 63 сотрудника службы занятости научатся новым подходам в работе с гражданами и работодателями.



Клиентоцентричность, готовность и умение уже в первые минуты общения с соискателем выявить его потребности и знать путь решения конкретной жизненной ситуации, результативные коммуникации – именно этому мы учились,

– говорят специалисты.



В Центре обучения и мониторинга трудовых ресурсов завершили обучение по повышению квалификации 14 специалистов кадровых центров. Из 117 сотрудников кадровых центров 107 имеют высшее образование, сейчас продолжают получать образование еще два сотрудника.

Модернизация службы также проводится при поддержке Главы Карелии Артура Парфенчикова.



//Фото: Управление труда и занятости РК