Специалист подсказал, что обязательно нужно удалять из смартфона

Для нормальной работы смартфона его владельцу нужно каждый месяц «выносить» мусор с электронного устройства. Нужно проверять установленные приложения и удалять те, которые редко используются, а также следить за информацией в облаке и данными из мессенджеровов. Такие рекомендации по работе гаджетов агентству Прайм дал директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.

Для более быстрой работы смартфона, специалист рекомендует отключить push-уведомления у приложений, которыми владелец устройства не пользуется. А также не забывать про сервисы, которые работают в фоновом режиме.

Чтобы не увеличивать объем передаваемых данных, нужно чистить информацию в облаке, удалять ненужные фотографии. По словам эксперта, за хранение сверх минимального объема пользователь платит дополнительные деньги, таким образом, очистив память, можно будет платить меньше.

«Также не надо дублировать все картинки, контент, видео и аудио, которые приходят вам через мессенджеры в память телефона - в настройках телефона надо избегать подобного, иначе это будет увеличивать ваше облако и храниться в архиве самого мессенджера», - подытожил Кусков. (фото hi-tech.mail.ru)