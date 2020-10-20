Специалист дал рекомендации россиянам по укреплению иммунитета

Поддержать иммунную систему в сезон различных инфекций и простуд помогут физические нагрузки. Как считает директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов, регулярные занятия физкультурой являются хорошим способом укрепить иммунитет.

В беседе с радио Sputnik врач отметил, что малоподвижный образ жизни отрицательно влияет на иммунитет. Однако и чрезмерные нагрузки на организм, в том числе спортивные тренировки, также негативно сказываются на здоровье, передает «Лента.ру».

Также следует уделять внимание питанию. Специалист рекомендует снизить потребление насыщенной жирами пищи, которое способствует росту уровня холестерина в крови. Вдобавок Викулов призывает отказаться от курения и частого употребления алкоголя. (фото на главной narodna-pravda.ua)