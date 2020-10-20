Полезный сервис для школьников, родителей и учителей запущен в России

Новый сервис в помощь педагогам, родителям и ученикам запустили в России. На платформе «Просвещение. Поддержка» дети смогут получить помощь от экспертов и педагогов по темам урока, которые не удалось хорошо освоить. Разобрать трудные вопросы помогут видеоролики и подкасты. Об этом пишут «Известия». Также на ресурсе будет раздел по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.

Учителя найдут на ресурсе мастер-классы, инфографику, шаблоны, сервис психологической и методической помощи, предложения по повышению квалификации, обзоры лучших практик, помощь в интеграции в учебный процесс дополнительной литературы, современного оборудования и цифровых решений.

Сервис поможет родителям в организации обучения детей в дистанционном, смешанном и традиционном форматах. Родители получат ответы на сложные вопросы и темы, консультации при выполнении домашних заданий.

Пользователи сервиса смогут обратиться по горячей линии и получить в течение дня консультацию или помощь в решении конкретного вопроса в рамках учебного процесса. (фото на главной amur.info)