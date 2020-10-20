20 октября 2020, 17:35
В Минпросвещения рассказали о критериях закрытия школ на карантин
Решающее слово в вопросе объявления карантина остается за Роспотребнадзором
Замминистра просвещения России Дмитрий Глушко напомнил о том, что критерии закрытия школ на карантин по коронавирусу определяют врачи-инфекционисты Роспотребнадзора. Слова чиновника приводит РИА Новости.
Критерии эти определяют инфекционисты, врачи Роспотребнадзоров региональных. Есть предельные значения по количеству заболевших в одном коллективе, в одном учреждении, которые определяют, какое решение будет приниматься по функционированию того или иного учреждения,
- рассказал Глушко.
Напомним, классы и целые школы продолжают уходить на дистанционное обучение и в Карелии. Очередные школьники отправились на удаленку накануне. Фото правозащита38.рф