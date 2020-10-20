В Минпросвещения рассказали о критериях закрытия школ на карантин

Замминистра просвещения России Дмитрий Глушко напомнил о том, что критерии закрытия школ на карантин по коронавирусу определяют врачи-инфекционисты Роспотребнадзора. Слова чиновника приводит РИА Новости.

Критерии эти определяют инфекционисты, врачи Роспотребнадзоров региональных. Есть предельные значения по количеству заболевших в одном коллективе, в одном учреждении, которые определяют, какое решение будет приниматься по функционированию того или иного учреждения,

- рассказал Глушко.

Напомним, классы и целые школы продолжают уходить на дистанционное обучение и в Карелии. Очередные школьники отправились на удаленку накануне. Фото правозащита38.рф