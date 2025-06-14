Спасайте урожай - заморозки ударят в Карелии

Неприятная погода ожидает дачников и садоводов Карелии. В регионе сильно похолодает, а синоптики говорят о заморозках.

Начало лета не спешит радовать нас теплой и сухой погодой. В субботу и воскресенье воздух на юге республики в дневные часы прогреется до +23, +25 градусов, в остальных такой волны тепла ожидать не стоит – температура будет в пределах климатической нормы +16, +20.

В начале недели начнет поступать холодный воздух. Ночью 16 и 17 июня местами возникнет угроза заморозков, предупредили в гидрометцентре. Затем пойдут дожди и будет свежо.

«В последующие дни недели вернется погода, типичная для нашего «северного лета» - неустойчивая и прохладная, с периодическими дождями, редкий день температура достигнет на юге +18, +20, на севере итого ниже, среднесуточная - будет на пару градусов отставать от нормы», - не обрадовали прогнозом специалисты.