Спасатели забрались на высокую сосну и вернули девочке кошку

В Карелии спасатели сделали так, чтобы школьница больше не волновалась.

Девочка позвонила пожарным и рассказал о своем питомце. Маленький разбойник выбрал высокую сосну для осмотра окрестностей, а вот спуститься на землю к хозяйке не смог.

Сколько он там просидел – неизвестно. Девочка позвала на помощь.

26 марта олонецкие пожарные приставили к дереву лестницу и забрались за кошкой. Питомца спасли.