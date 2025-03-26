26 марта 2025, 15:04
Спасатели забрались на высокую сосну и вернули девочке кошку
Операция по спасению питомца развернулась в среду в Олонецком районе
фото VK-группа ОПС по Олонецкому району
В Карелии спасатели сделали так, чтобы школьница больше не волновалась.
Девочка позвонила пожарным и рассказал о своем питомце. Маленький разбойник выбрал высокую сосну для осмотра окрестностей, а вот спуститься на землю к хозяйке не смог.
Сколько он там просидел – неизвестно. Девочка позвала на помощь.
26 марта олонецкие пожарные приставили к дереву лестницу и забрались за кошкой. Питомца спасли.