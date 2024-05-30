30 мая 2024, 07:34
Спасатели вырезали погибшего водителя после аварии в Карелии
Специалисты показали снимки с места трагического ДТП в Суоярвском округе
Спасатели показали фотографии с места страшной аварии на 124-м километре трассы Петрозаводск-Суоярви. В ДТП погиб человек.
Как сообщает паблик ОПС по Суоярвскому округу, днем 29 мая столкнулись внедорожник «Нива» и КамАЗ. Водитель «Нивы» в результате столкновения скончался на месте.
Спасатели вырезали погибшего водителя из автомобиля с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента. // Фото ОПС по Суоярвскому округу