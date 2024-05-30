Пьяного в доску водителя отстранили от управления в Петрозаводске

Днем 29 мая в Петрозаводске на улице Суоярвской инспекторы ГАИ задержали пьяного водителя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным источника, медосвидетельствование показало, что автомобилист был пьян в доску. В отношении него был составлен административный протокол. 50-летнему мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года.

Инспекторы призвали горожан сообщать о людях, которые садятся за руль в нетрезвом виде. Звонить можно по телефонам 715-900, 78-44-44. // Фото ГАИ