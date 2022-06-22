22 июня 2022, 12:38
Спасатели все еще ищут выпавшего за борт яхты на Ладожском озере
Пропавшего три дня назад капитана парусного судна пока не нашли
Капитана яхты, который выпал за борт на Ладожском озере, продолжают искать спасатели. Инцидент случился 19 июня днем, сообщили в Госкомитете Карелии по ОЖ и БН.
Яхта «Александрия» шла под парусом, на борту был экипаж из двух человек. Около Оборонных островов судно попало под волну. Мотор выпал, 64-летний капитан попытался его достать из воды и оказался в озере.
Он был без спасательного жилета, но напарник бросил спасательный круг. Это не помогло, так как из-за поднятых парусов яхту стремительно унесло ветром.
Пропавшего капитана ищет на катере отряд КРПСС из Сортавалы, помогают добровольцы, родные пропавшего, сотрудники ГИМС МЧС России. В поисках задействованы вертолеты из Петербурга. // Фото: Госкомитет Карелии по ОЖ и БН