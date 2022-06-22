Спасатели все еще ищут выпавшего за борт яхты на Ладожском озере

Капитана яхты, который выпал за борт на Ладожском озере, продолжают искать спасатели. Инцидент случился 19 июня днем, сообщили в Госкомитете Карелии по ОЖ и БН.

Яхта «Александрия» шла под парусом, на борту был экипаж из двух человек. Около Оборонных островов судно попало под волну. Мотор выпал, 64-летний капитан попытался его достать из воды и оказался в озере.

Он был без спасательного жилета, но напарник бросил спасательный круг. Это не помогло, так как из-за поднятых парусов яхту стремительно унесло ветром.

Пропавшего капитана ищет на катере отряд КРПСС из Сортавалы, помогают добровольцы, родные пропавшего, сотрудники ГИМС МЧС России. В поисках задействованы вертолеты из Петербурга. // Фото: Госкомитет Карелии по ОЖ и БН