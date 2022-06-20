Капитан парусной яхты пропал на Ладожском озере

На Ладожском озере ищут капитана яхты «Александрия», упавшего в воду. ЧП случилось 19 июня, сообщает 47news.

Парусная яхта вышла из Ленобласти и попала под сильную волну. На «Александрии» были двое мужчин – 64-летний капитан и его 60-летний троюродный брат.

На поиски вышли экстренные службы. По данным МЧС Карелии, яхту нашли в районе Оборонных островов, входящих в Валаамский архипелаг. По информации МЧС, выпавший за борт мужчина был без спасательного жилета. Родственник пропавшего мужчины чувствует себя нормально.

На днях на Ладоге обнаружили тело последнего из трех пропавших туристов. (фото unsplash.com, Ian Keefe)