Несовершеннолетняя девушка с татуировками пропала в Карелии

В Карелии разыскивают 17-летнюю Яну Алексеевну Тарасову. Жительница поселка Матросы в субботу, 18 июня, ушла из дома. С тех пор о ней ничего не известно. Девушка может находиться в Петрозаводске.

Полиция назвала приметы пропавшей: рост около 160 см, среднее телосложение, на правой руке татуировка в виде розы и змеи, на правой ноге – татуировка в форме половины сердца, на левой ноге – в форме лезвия.

Одета: куртка черного цвета, джинсы черного цвета (рваные на коленях), кофта черного цвета, кроссовки черного цвета с белыми полосками.

Полиция просит сообщать сведения о местонахождении Яны Тарасовой по телефонам: 8 81456-329-60, 8 911-429-84-02 или 02 (с мобильного – 102). (фото МВД по РК)