Пенсионеру пытались помешать отправить деньги аферистам, но не смогли

Пенсионер, который попался на удочку мошенников, до сих пор убежден, что все сделал правильно. Его не смогла отговорить от необдуманного поступка бдительная женщина, не поверил он даже полицейским, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудница одной из организаций в Медвежьегорском районе заметила, что пенсионер говорит с кем-то по телефону и идет к банкомату с большой суммой. Она выяснила, в чем дело. Оказалось, мужчине нужно перевести деньги, чтобы получить компенсацию за некачественные лекарства.

Женщина поняла, что пожилой человек попался на уловки мошенников. Но как ни пыталась его в этом убедить, пенсионер не поверил и все равно перевел деньги. Сотрудница организации вызвала полицию.

Правоохранители поговорили с 72-летним местным жителем и узнали, что он еще с марта общается со «следователем Генеральной прокуратуры». Тот сообщил, что купленные сельчанином таблетки были не сертифицированы, поэтому пенсионеру положена компенсация - 500 тысяч рублей.

Но из-за технических проблем банк не может выдать ее, нужно, чтобы на счету был как минимум миллион рублей.

Мужчина четыре месяца постепенно переводил деньги и отдал мошенникам в общей сложности 610 тысяч рублей. Что самое удивительное, он продолжает ждать компенсацию и не верит полицейским, возбудившим уголовное дело. // Фото: pxhere.com