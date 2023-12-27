Спасатели вернули трех рыбаков с Ладоги на берег

На Ладожском озере развернулась спасательная операция. Трем мужчинам потребовалась помощь, после того как их мотособака провалилась под лед. Вернуться на берег рыбаки не могли, рассказали в аварийно-спасательной службе.

Инцидент случился в районе деревни Кошкино в Ленобласти. Спасатели нашли отчаянных рыбаков и вернули на большую землю. Помощь врачей им не потребовалась. // фото VK-паблик «Аварийно-спасательная служба ЛО»