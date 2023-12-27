27 декабря 2023, 12:03
Спасатели вернули трех рыбаков с Ладоги на берег
Мотособака провалилась под лед, мужчины не смогли вернуться
На Ладожском озере развернулась спасательная операция. Трем мужчинам потребовалась помощь, после того как их мотособака провалилась под лед. Вернуться на берег рыбаки не могли, рассказали в аварийно-спасательной службе.
Инцидент случился в районе деревни Кошкино в Ленобласти. Спасатели нашли отчаянных рыбаков и вернули на большую землю. Помощь врачей им не потребовалась. // фото VK-паблик «Аварийно-спасательная служба ЛО»