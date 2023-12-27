27 декабря 2023, 11:47
Продавец шубы оплатила мошенникам покупки на маркетплейсе
Продажа верхней одежды обернулась для петрозаводчанки финансовыми потерями
41-летняя петрозаводчанка столкнулась с жуликами, когда пыталась продать шубу. С ней связалась женщина, представившаяся сотрудницей комиссионного магазина, рассказали в полиции.
Покупательница попросила назвать петрозаводчанку данные банковской карты и пятизначный код из смс. Как только горожанка это сделала, с ее карты стали списывать деньги в счет оплаты товаров маркетплейса.
Женщина осталась с шубой, но без 71 тысячи рублей. Обманутая жительница столицы Карелии сообщила в полицию. // фото unsplash.com/ Priscilla Du Preez CA