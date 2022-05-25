Спасатели прочесали реку в поисках школьника после звонка о помощи

Пожарные, полиция и оперативные службы Медвежьегорского района кинулись на поиски школьника после звонка с просьбой о помощи.

Вечером 24 мая спасателям позвонил мальчик. Он рассказал, что в поселке Труда упал в реку Вичка около моста, он схватился за камень и находится в воде. Пожарные прочесали берег реки, обследовали саму реку – но ребенка не нашли, сообщается в паблике «ОПС Медгора».

Полиция также участвовала в поисках. В какой-то момент стражи порядка обратили внимание на мальчика, который наблюдал за работой служб. Они поговорили с ним и узнали, что он выдумал историю с упавшим в воду ребенком.

Спасатели напомнили, что в административном Кодексе за заведомо ложный вызов оперативных служб установлена административная ответственность в виде штрафа. Также граждане и юрлица могут потребовать в гражданско- правовом порядке возместить затраты на проведенные работы и использованные материальные ресурсы. (фото pixabay.com, pixel2013)