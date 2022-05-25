Девять человек погибли в Карелии с начала открытия навигации

С начала открытия навигации на водоемах Карелии произошло 4 происшествия с маломерными судами, погибли 9 человек, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Трагедии произошли на Ладожском озере в Лахденпохском и Питкярантском районах, в Пряжинском районе на Сямозере.

Специалисты ведомства рекомендуют при выходе на водоем на маломерном судне соблюдать правила пользованиями маломерными судами, не перегружать судно, использовать спасжилеты, перед выходом на водный объект уточнить прогноз погоды.

Граждан также просят соблюдать правила поведения на воде. В ведомстве напомнили, что запрещено входить в воду и купаться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Запрещено прыгать в воду с лодок, катеров и сооружений, не приспособленных для этих целей. Граждан просят не нырять в непроверенных и необорудованных местах, не заплывать за буйки и не плавать на предметах, не предназначенных для этих целей. Также детям не следует входить в воду без сопровождения взрослых. (фото МЧС по РК)