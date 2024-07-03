Спасатели показали фото с места столкновения иномарки и грузовика

3 июля на участке автодороги Сортавала – Хелюля столкнулись «Ниссан» и грузовик.

Транспортные средства получили механические повреждения, пострадали ли люди – не уточняется.

После столкновения грузовик развернуло так, что проезд оказался затруднен. Объезжать приходилось по обочине. Для ликвидации аварии привлекались карельские спасатели.

Напомним, вечером 3 июля в окрестностях Петрозаводска в жестком столкновении пострадали четыре человека. // фото VK-паблик «38 пожарно-спасательная часть г. Сортавала»