Четыре человека пострадали в жесткой аварии

В результате жесткой аварии пострадали четыре человека, сообщается в телеграм-канале «Полиция Карелии».

Автомобили «Ниссан Кашкай» и ВАЗ-2114 столкнулись 3 июля около 16:30 на 4-м километре автодороги «Подъезд к Петрозаводску» в Прионежском районе.

По предварительным данным, водитель отечественного авто, двигаясь по направлению к Чалне, не справился с управлением. Машина оказалась на встречной полосе, где произошло столкновение с иномаркой.

Пока известно о четырех пострадавших - в каждом транспортном средстве травмированы двое. На месте аварии работает Госатоинспекция, обстоятельства произошедшего устанавливаются. // фото vk.com/podsluchano_voditeli_ptz