Арестован один из участников избиения мужчин в центре Петрозаводска

Одного из участников избиения двух мужчин в центре Петрозаводска арестовали до конца лета.

Такую меру пресечения для 25-летнего уроженца Петрозаводска, обвиняемого в хулиганстве, избрал сегодня Петрозаводский городской суд.

Инцидент вызвал общественный резонанс. Напомним, утром 30 июня на улице Анохина были избиты двое молодых людей, видеозапись разлетелась по соцсети. На произошедшее обратили внимание в СК России.

Молодой человек был не один, а с гражданином другого государства. В пресс-службе суда сообщили, что они из хулиганских побуждений, используя малозначительный повод, демонстративно причинили телесные повреждения двум жителям Петрозаводска, 25-ти и 27-ми лет. В общей сложности нападавшие нанесли потерпевшим не менее 20 ударов. // фото стоп-кадр/ видео пресс-службы городского суда