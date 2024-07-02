Задержаны фигуранты громкого избиения мужчин в центре Петрозаводска

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту драки, произошедшей ранним утром 30 июня в центре Петрозаводска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии СК, в тот день на улице Анохина двое мужчин, один из которых является гражданином другого государства, стали вести себя агрессивно по отношению к двум местным жителям. Используя малозначительный повод и выкрикивая оскорбительные выражения, соучастники избили двух мужчин. Жертвам были нанесены удары руками и ногами в голову, туловище и по конечностям.

Уголовное дело по статье о хулиганстве было возбуждено по поручению председателя СК Александра Бастрыкина. Злоумышленники вскоре были содержаны сотрудниками ФСБ. С ними проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее в МВД рассказывали о том, что все участники конфликта - петрозаводчане. Мало того, они сверстники и знакомы между собой. // Фото: скриншот видео СК