Руководитель в Карелии получала зарплату фиктивных сотрудников

Руководитель одного из бюджетных учреждений в Прионежском районе разработала преступную схему и несколько лет незаконно получала деньги. Теперь за мошенничество будут судить троих, сообщили в МВД Карелии.

Преступление выявили сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции. Они считают, что руководитель бюджетного учреждения использовала служебное положение и оформила на работу двоих человек.

Они трудовые обязанности не выполняли, но зарплату и другие выплаты получали. Небольшую часть денег оставляли себе, а львиную долю передавали организатору преступного заработка.

Есть сведения, что незаконная схема действовала с июля 2020 года по настоящее время, за этот период бюджету причинен ущерб на сумму не менее двух миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве. // фото: pixabay.com