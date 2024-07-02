02 июля 2024, 11:00
Подросток на мопеде в Карелии сбил пятилетнего ребенка
Маленький ребенок получил травмы в результате ДТП в Прионежском районе
Вечером 1 июля на территории Прионежского района произошло ДТП, виновником которого стал один ребенок, а пострадал – другой. Об аварии сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
Согласно предварительным данным, в 16:50 в поселке Шуя 13-летний мальчик на мопеде Alpha сбил 5-летнего пешехода.
Маленький ребенок шел в попутном направлении по краю проезжей части. Малыш получил травмы. // фото: ГИБДД Карелии