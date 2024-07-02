Подросток на мопеде в Карелии сбил пятилетнего ребенка

Вечером 1 июля на территории Прионежского района произошло ДТП, виновником которого стал один ребенок, а пострадал – другой. Об аварии сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Согласно предварительным данным, в 16:50 в поселке Шуя 13-летний мальчик на мопеде Alpha сбил 5-летнего пешехода.

Маленький ребенок шел в попутном направлении по краю проезжей части. Малыш получил травмы. // фото: ГИБДД Карелии